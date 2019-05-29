На напавшего с топором на школьницу 14-летнего Даниила Пулькина из Вольска заведено уголовное дело. Дело открыто по статье Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом.

На напавшего с топором на школьницу 14-летнего Даниила Пулькина из Вольска заведено уголовное дело. Дело открыто по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".Ученик школы N4 на втором этаже школы бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в класс, где с учителем занимались дети. Вторую бутылку он бросил, выйдя в коридор. К счастью, жидкость не воспламенилась, отмечает "Интерфакс".Затем в коридоре подросток увидел 12-летнюю девочку Дашу. Он нанес ей удар топором по голове и попытался убежать. Пострадавшая пятиклассница в тяжелом состоянии госпитализирована. Она прооперирована. Решается вопрос о перевозке девочки в Саратов. Даниил Пулькин спокойно после нападения покинул школу и отправился домой к компьютеру. Мотивацию своих действий подросток объяснил на своей странице "ВКонтакте", доступ к которой из-за нарушения правил сайта закрыт."Я не смог, — написал он. — Я ранил одну девочку, я даже не знаю её имени".За компьютером через час после происшествия школьника и застали полицейские. Школьник мониторил все, что о нем пишут в Интернете. Школьник задержан. Назначен ряд судебных экспертиз. Ранее он наблюдался у психиатра.Перед тем, как отправиться в школу, Даниил Пулькин разместил обращение. В нем он написал о своем друге Дмитрии Назарове, с которым дружил с первого класса. Он отметил, что надеется на то, что его настоящий друг Дима выживет."Я думал, убийство человека — это очень легко: просто ударить и все, — по дороге у дому отправлял аудиосообщения своим знакомым подросток. — Да, так и есть, просто ударить и ничего более. Но это очень тяжело перенести".Пулькин утверждает, что собирался свести счеты с жизнью еще в школе, но не смог. Попытку он повторил, добравшись до дома.Даниил Пулькин увлекся "колумбайном" после трагедии в Керчи, где Влад Росляков открыл стрельбу в колледже. Вольский школьник стал часами зависать в тематических пабликах о керченских событиях. Свои действия в родной школе он объясняет разочарованием — в учителях, одноклассниках, матери и оказывавшем ему помощь психиатре. Именно слово "Разочарование" было написано на его футболке, когда он пришел в школу последний раз.Даниил Пулькин увлекался компьютерными играми. Отец у мальчика умер, воспитанием его занимались мама и бабушка. Успехами в учебе он не отличался.