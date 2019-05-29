Лидеры Европейского союза на внеочередном саммите не обсуждали кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск после встречи.

Лидеры Европейского союза на внеочередном саммите не обсуждали кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск после встречи.Варианты обещают представить к саммиту в июне, передает телеканал "Россия 24". Однако эксперты считают, что процедура может растянуться на много месяцев.Ведущие объединения — Европейская народная партия и социал-демократы — по итогам выборов потеряли большинство и не смогут без препятствий выдвигать своего кандидата, как было раньше.