В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
Жителя Владимира подозревают в причастности к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ходе осмотра квартиры 21-летнего молодого человека оперативники обнаружили прессованные куски массы растительного происхождения.
Экспертиза показала, что полицейские изъяли «гашиш» массой 67 граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хранение наркотических средств в крупном размере.
Правоохранители устанавливают каналы приобретения юношей запрещённых веществ и проводят проверку на его причастность к другим фактам незаконного оборота наркотиков.