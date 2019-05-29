В отношении задержанного возбуждено уголовное дело

В отношении задержанного возбуждено уголовное делоЖителя Владимира подозревают в причастности к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В ходе осмотра квартиры 21-летнего молодого человека оперативники обнаружили прессованные куски массы растительного происхождения.Экспертиза показала, что полицейские изъяли «гашиш» массой 67 граммов.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за хранение наркотических средств в крупном размере.Правоохранители устанавливают каналы приобретения юношей запрещённых веществ и проводят проверку на его причастность к другим фактам незаконного оборота наркотиков.