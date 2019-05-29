Он получил 9 лет колонии строгого режима

Он получил 9 лет колонии строгого режимаМосковский окружной военный суд приговорил 38-летнего выходца из Центрально-Азиатского региона к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Его признали виновным в пособничестве терроризму. Деятельность осуждённого пресекли сотрудники УФСБ по Владимирской области.По данным следствия, мигрант придерживался идей радикального ислама. Он опубликовал аудиозапись с призывами к терроризму. Помимо этого, осуждённый через электронные кошельки собирал деньги на нужды террористического характера.