Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса. Причина задержания - угроза национальной безопасности. Приехавшему в командировку журналисту на 5 лет запрещен въезд в Литву.

Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем задержан в аэропорту Вильнюса. Причина задержания — угроза национальной безопасности. Приехавшему в командировку журналисту на 5 лет запрещен въезд в Литву.После задержания Марат Касем был выдворен из Литвы, сообщает РИА Новости."Какую угрозу нацбезопасности представляет человек, не занимающийся ничем кроме журналистики, известно только богу и властям Литвы", — подчеркнула главред Sputnik Маргарита Симоньян.Власти Литвы, Латвии и Эстонии не в первый раз чинят препятствия в работе российских журналистов. Например, главреда русскоязычного портала NewsBalt Андрея Выползова в октябре 2018 года не пустили в Латвию. А в Эстонии чиновникам запрещают общаться с российскими корреспондентами, добавляет в копилку примеров еще один главный редактор "Sputnik Эстония" Елена Черышева. В апреле из Эстонии были выдворены корреспонденты телеканала "Россия 1" Елена Ерофеева и Павел Костриков, в марте российских журналистов не пустили на суд по делу о вильнюсских событиях 1991 года.При этом речь идет о скоординированной политике прибалтийских стран в этом вопросе. Эти случаи притеснения российских журналистов, как заявлял МИД России, наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.Впрочем, эта политика активно приветствуется Евросоюзом. Резолюцию о противодействии российским СМИ, где главными угрозами названы Sputnik и RT, принял в ноябре 2017 года Европарламент. В 2018 году в Париже был опубликован доклад с рекомендацией не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik. А в январе 2019 года Немецкий союз журналистов призвал Берлин не давать лицензию на вещание RT Deutsch.