Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери накануне финальной встречи Лиги Европы против соотечественников из Челси заявил, что в команде предельно сконцентрированы на предстоящем поединке.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери накануне финальной встречи Лиги Европы против соотечественников из "Челси" заявил, что в команде предельно сконцентрированы на предстоящем поединке."У меня нет ощущения, что я не смогу выиграть. Я не могу проиграть, потому что мне надо двигаться дальше, — приводит слова Эмери ТАСС. – Мы все сосредоточены на финале – нам предстоит решить трудную задачу. У нас есть возможность выиграть турнир, ведь у "Арсенала" очень хорошие игроки. Хотя и у "Челси" тоже"."Главная задача для "Арсенала" – выиграть этот трофей. Место в Лигу чемпионов на следующий сезон второстепенно. Мы дошли до этой высокой стадии турнира и намерены показать все свои способности. В 2013 "Челси" выиграл Лигу Европы без права на участие в Лиге чемпионов на следующий сезон… Столько лет спустя трофей по-прежнему является главной целью".Напомним, что матч между "Арсеналом" и "Челси" состоится 29 мая на бакинском стадиона "Олимпийский". Начало – в 22:00 по московскому времени.