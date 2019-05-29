В этом году в регионе восстановят 5 тыс. га леса

В этом году в регионе восстановят 5 тыс. га лесаНе так давно жители киржачского района забили тревогу – сотни деревьев в Кипреевском лесничестве пали под зубьями бензопил.Стройные берёзы и разлапистые сосны, кряжистые корни которых многие десятилетия подряд пили земные соки, падали, словно подкошенные вражескими пулями солдаты. Могучие, остро пахнущие смолой и древесным соком стволы, отправляли на предприятие, где их превращали в листы фанеры и плиты ДСП – продукты, весьма востребованные заграницей...Чиновники одобряютКак впоследствии выяснилось, лес рубили абсолютно законно. Территорию, на которой ещё совсем недавно росли деревья, арендовало, чтобы заготавливать древесину, предприятие «Муром».«Так же, как добыча нефти, идёт и заготовка леса. Но нефть – не возобновляемый ресурс, просто богатство. А вот лес – возобновляемый! Поэтому получается непрерывный процесс», - заявила гендиректор предприятия Ольга Тихонова.Чтобы на деле продемонстрировать общественности, что о будущем «лёгких планеты» у нас заботятся, с середины апреля в регионе проводят акцию по лесовосстановлению, а 14 мая, как и во всей стране, устроили масштабную акцию с говорящим названием «День посадки леса». Её основная цель проста, как пень, оставшийся от спиленного дерева – возобновить утерянные лесные богатства. Под объективами камер это славное начинание постарались воплотить в жизнь владимирские чиновники, а также работники предприятия, спилившего лес, студенты лесотехникума и школьники.«Каждый должен стать участником процесса лесовосстановления. И потом, приезжая на природу отдыхать, он просто будет к этому по-другому относиться. Относиться правильно. Относиться по-человечески. Опыт показывает, что так оно и есть», - делится своими мыслями директор департамента лесного хозяйства области Иван Петухов.Возобновляемый процесс?Участники акции считают, что рубить лес не просто можно, но и нужно, ибо если он становится перезрелым, то может заболеть и погибнуть. Однако, есть обязательное требование – если лес рубят, то должны лететь не только щепки, но и новые саженцы. Ситуация с Кипреевским лесничеством – наглядная тому иллюстрация.«День посадки леса» — одно из первых мероприятий в списке нацпроекта «Экология». Именно благодаря ему в нашем регионе начал работу проект «Сохранение лесов», по которому в этом году в регионе восстановят 5 тыс. гектаров леса (сколько при этом вырубят – не понятно).«Деньги уже получили и «законтрактовали». Мы начали работу и скоро, надеемся, начнём принимать её у структур, которые отвечают за тот или иной вопрос», — пояснили в администрации области.Саженцы ели, которые посадили на освободившейся от деревьев территории, специально вырастили в тепличных условиях и сейчас им уже несколько лет. Суровые климатические условия они должны пережить, в этом им поможет опыт, приобретённый ранее в специальных «полях закаливания». Те саженцы, что в течение ближайших лет не приживутся на делянках, арендатор или лесники должны будут заменить на новые.Молодые ели расти будут не быстро. За отметку в один метр они перемахнут лишь во второй половине следующего десятилетия. Красивый и высокий хвойный лес, который появится на месте нынешних вырубок, смогут увидеть лишь наши внуки, и то если всё пойдёт по плану, ведь на это уйдёт никак не меньше 80, а то и 100 лет – тут уж как себя поведёт природа.