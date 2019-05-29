В этом году в регионе восстановят 5 тыс. га леса
В этом году в регионе восстановят 5 тыс. га леса
Не так давно жители киржачского района забили тревогу – сотни деревьев в Кипреевском лесничестве пали под зубьями бензопил.
Стройные берёзы и разлапистые сосны, кряжистые корни которых многие десятилетия подряд пили земные соки, падали, словно подкошенные вражескими пулями солдаты. Могучие, остро пахнущие смолой и древесным соком стволы, отправляли на предприятие, где их превращали в листы фанеры и плиты ДСП – продукты, весьма востребованные заграницей...
Чиновники одобряют
Как впоследствии выяснилось, лес рубили абсолютно законно. Территорию, на которой ещё совсем недавно росли деревья, арендовало, чтобы заготавливать древесину, предприятие «Муром».
«Так же, как добыча нефти, идёт и заготовка леса. Но нефть – не возобновляемый ресурс, просто богатство. А вот лес – возобновляемый! Поэтому получается непрерывный процесс», - заявила гендиректор предприятия Ольга Тихонова.
Чтобы на деле продемонстрировать общественности, что о будущем «лёгких планеты» у нас заботятся, с середины апреля в регионе проводят акцию по лесовосстановлению, а 14 мая, как и во всей стране, устроили масштабную акцию с говорящим названием «День посадки леса». Её основная цель проста, как пень, оставшийся от спиленного дерева – возобновить утерянные лесные богатства. Под объективами камер это славное начинание постарались воплотить в жизнь владимирские чиновники, а также работники предприятия, спилившего лес, студенты лесотехникума и школьники.
«Каждый должен стать участником процесса лесовосстановления. И потом, приезжая на природу отдыхать, он просто будет к этому по-другому относиться. Относиться правильно. Относиться по-человечески. Опыт показывает, что так оно и есть», - делится своими мыслями директор департамента лесного хозяйства области Иван Петухов.
Возобновляемый процесс?
Участники акции считают, что рубить лес не просто можно, но и нужно, ибо если он становится перезрелым, то может заболеть и погибнуть. Однако, есть обязательное требование – если лес рубят, то должны лететь не только щепки, но и новые саженцы. Ситуация с Кипреевским лесничеством – наглядная тому иллюстрация.
«День посадки леса» — одно из первых мероприятий в списке нацпроекта «Экология». Именно благодаря ему в нашем регионе начал работу проект «Сохранение лесов», по которому в этом году в регионе восстановят 5 тыс. гектаров леса (сколько при этом вырубят – не понятно).
«Деньги уже получили и «законтрактовали». Мы начали работу и скоро, надеемся, начнём принимать её у структур, которые отвечают за тот или иной вопрос», — пояснили в администрации области.
Саженцы ели, которые посадили на освободившейся от деревьев территории, специально вырастили в тепличных условиях и сейчас им уже несколько лет. Суровые климатические условия они должны пережить, в этом им поможет опыт, приобретённый ранее в специальных «полях закаливания». Те саженцы, что в течение ближайших лет не приживутся на делянках, арендатор или лесники должны будут заменить на новые.
Молодые ели расти будут не быстро. За отметку в один метр они перемахнут лишь во второй половине следующего десятилетия. Красивый и высокий хвойный лес, который появится на месте нынешних вырубок, смогут увидеть лишь наши внуки, и то если всё пойдёт по плану, ведь на это уйдёт никак не меньше 80, а то и 100 лет – тут уж как себя поведёт природа.