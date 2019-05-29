ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Афанасьева Владимира Алексеевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Афанасьева Владимира Алексеевича, 22.07.1946 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01 января 1996 года.Приметы: На вид 60 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29