Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская появились в
студии Дмитрия Шепелева. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле Первого канала
влюбленные проверили свои чувства.
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская появились в
студии Дмитрия Шепелева. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Первого канала
влюбленные проверили свои чувства.
Бизнесмен Антон Русских вызвал на детектор лжи певца Прохора
Шаляпина. Он утверждает, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская изменяет с
ним Прохору.
В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Русских рассказал
о знакомстве с Цымбалюк-Романовской. "Больше месяца назад я был на концерте
Виталины, после концерта был банкет, я подарил ей цветы, она приняла их. Ей очень
понравились они. После она сама дала мне свой номер, мы начали встречаться. Я
снял апартаменты, и мы уже месяц живем вместе", – поведал бизнесмен ведущему шоу
Дмитрию Шепелеву.
Также Антон Русских заявил, что заплатил Прохору Шаляпину 10
миллионов отступных за Виталину и подарил автомобиль. Деньги, по словам бизнесмена,
артист взял, но обещания оставить пианистку в покое не выполнил.
На съемочной площадке "На самом деле" появился и сам Прохор
Шаляпин. Правая рука артиста была зафиксирована поддерживающей повязкой. По
словам Прохора, трое неизвестных набросились на него на парковке возле дома и покалечили. Злоумышленники
отобрали ключи от машины и скрылись. Артист уверен, головорезы действовали
по указке бизнесмена.
"На меня было совершено нападение. Мне выкрутили руки, у
меня сильное растяжение. Этот человек несет полный бред, я ему ничего не
должен. Никакие деньги я у него не брал. Он преследует Виталину", – поделился Шаляпин
с присутствующими.
Пианистка также была приглашена в студию программы "На самом
деле". Виталина с порога заявила, что Антона видит впервые в жизни.
"Этого не было. Это просто ложь. Я не знаю
откуда в нашей с Прохором жизни берутся люди, которые придумывает какие-то
истории близкие к криминальным", – сообщила Цымбалюк-Романовская в сегодняшнем выпуске программы.
Меж тем проверка на полиграфе показала, что пианистка лукавит,
она знакома с бизнесменом, более того, она была в его апартаментах. На вопрос
специалиста об интимных отношениях с Русских Цымбалюк-Романовская отвечать
отказалась: "У вас детектор врет, я не буду отвечать на такие глупости".
Антон Русских также прошел детектор лжи. Выяснилось, что
бизнесмен никогда не был близок с Цымбалюк-Романовской и не передавал деньги Прохору
Шаляпину. Ведущий шоу Дмитрий Шепелев с позором выгнал
предпринимателя со съемочной площадки.