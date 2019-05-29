Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская появились в студии Дмитрия Шепелева. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле Первого канала влюбленные проверили свои чувства.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская появились встудии Дмитрия Шепелева. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Первого каналавлюбленные проверили свои чувства.Бизнесмен Антон Русских вызвал на детектор лжи певца ПрохораШаляпина. Он утверждает, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская изменяет сним Прохору.В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Русских рассказало знакомстве с Цымбалюк-Романовской. "Больше месяца назад я был на концертеВиталины, после концерта был банкет, я подарил ей цветы, она приняла их. Ей оченьпонравились они. После она сама дала мне свой номер, мы начали встречаться. Яснял апартаменты, и мы уже месяц живем вместе", – поведал бизнесмен ведущему шоуДмитрию Шепелеву.Также Антон Русских заявил, что заплатил Прохору Шаляпину 10миллионов отступных за Виталину и подарил автомобиль. Деньги, по словам бизнесмена,артист взял, но обещания оставить пианистку в покое не выполнил.На съемочной площадке "На самом деле" появился и сам ПрохорШаляпин. Правая рука артиста была зафиксирована поддерживающей повязкой. Пословам Прохора, трое неизвестных набросились на него на парковке возле дома и покалечили. Злоумышленникиотобрали ключи от машины и скрылись. Артист уверен, головорезы действовалипо указке бизнесмена."На меня было совершено нападение. Мне выкрутили руки, уменя сильное растяжение. Этот человек несет полный бред, я ему ничего недолжен. Никакие деньги я у него не брал. Он преследует Виталину", – поделился Шаляпинс присутствующими.Пианистка также была приглашена в студию программы "На самомделе". Виталина с порога заявила, что Антона видит впервые в жизни."Этого не было. Это просто ложь. Я не знаюоткуда в нашей с Прохором жизни берутся люди, которые придумывает какие-тоистории близкие к криминальным", – сообщила Цымбалюк-Романовская в сегодняшнем выпуске программы.Меж тем проверка на полиграфе показала, что пианистка лукавит,она знакома с бизнесменом, более того, она была в его апартаментах. На вопросспециалиста об интимных отношениях с Русских Цымбалюк-Романовская отвечатьотказалась: "У вас детектор врет, я не буду отвечать на такие глупости".Антон Русских также прошел детектор лжи. Выяснилось, чтобизнесмен никогда не был близок с Цымбалюк-Романовской и не передавал деньги ПрохоруШаляпину. Ведущий шоу Дмитрий Шепелев с позором выгналпредпринимателя со съемочной площадки.