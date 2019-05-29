Госавтоинспекторы выявили более 20 правонарушений.

В период с 17 по 26 мая сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения ПДД водителями общественного транспорта.В течение нескольких дней полицейские проверили более 60 общественных транспортных средств, перевозивших пассажиров по различным маршрутам. Сотрудники Госавтоинспекции проводили с водителями профилактические беседы, напоминая о важности соблюдения Правил дорожного движения.В ходе мероприятий сотрудниками выявлено более 20 правонарушений, предусмотренное нормами ст. 12.6, ст. 12.18, ст. 12.20, ст. 12.36.1 КоАП РФ. В отношении водителей, допустивших нарушения, составлены административные протоколы.