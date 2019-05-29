Гродненские пограничники в ночь с 27 на 28 мая задержали россиянина, который хотел провезти на территорию Белоруссии более 14 килограммов опасного наркотического средства. Во время пограничного контроля машины обнаружено несколько свертков с гашишем массой более 14 килограммов.

Гродненские пограничники в ночь с 27 на 28 мая задержали россиянина, который хотел провезти на территорию Белоруссии более 14 килограммов опасного наркотического средства.31-летний гражданин России на автомобиле марки Lexus следовал по "зеленому" каналу. Во время пограничного контроля машины в пункте пропуска "Брузги" с применением технических средств и служебной собаки обнаружено несколько свертков с гашишем массой более 14 килограммов. Они были спрятаны в конструкции автомобиля. Об этом сообщает официальный сайт Государственного пограничного комитета Белоруссии.По данному факту органом дознания в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело. Статья, по которой обвиняется задержанный, пока не уточняется. Мужчина помещен в изолятор временного содержания территориального органа пограничной службы.