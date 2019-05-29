В успехах ультраправых на выборах в Европарламент виноваты иностранные державы, пересмотра Brexit не будет, о кандидатах на высшие посты в ЕС пока говорить рано. Такие заявления звучат сейчас от европейских лидеров в Брюсселе, где открывается внеочередной саммит по итогам прошедших в выходные выборов. Президенты и премьеры старательно избегают слова поражение, и хвастаются высокой явкой избирателей.

В успехах ультраправых на выборах в Европарламент виноваты иностранные державы, пересмотра Brexit не будет, о кандидатах на высшие посты в ЕС пока говорить рано. Такие заявления звучат сейчас от европейских лидеров в Брюсселе, где открывается внеочередной саммит по итогам прошедших в выходные выборов. Президенты и премьеры старательно избегают слова "поражение", и хвастаются высокой явкой избирателей.Собравшимся нужно выбрать руководителя Евросовета, главу европейского Центробанка, но самыми широкими полномочиями обладает глава Еврокомиссии, и вот его кандидатура скорее всего станет камнем преткновения.Обычно этот пост занимал единый кандидат от коалиции фракций, которые набирали абсолютное большинство. Но сейчас народники и социал-демократы впервые за десятилетия это большинство потеряли. А вместе с тем и потеряли свой вес.Их кандидату Манфред Веберу к тому же не хватает опыта и веса. Сегодня он зачем-то пришел на саммит в галстуке с греческими буквами.Тем не менее Меркель вынуждена поддерживать этого кандидата еще и потому, что в самой Германии его партия показала лучший результат в Баварии по сравнению с Меркель."Естественно, в масштабах коалиции, я поддерживаю Манфреда Вебера, но не все члены коалиции считают так же. Я уверена, мы можем доказать, что умеем принимать решения, потому что мы должны, если это возможно, внести свое предложение до первого заседания парламента. В конечном итоге перед нами стоит конструктивная задача, и мы можем в значительной мере определять работоспособность ЕС", — заявила Ангела Меркель, канцлер Германии.Но вот французский президент Эмануэль Макрон категорически против того, чтобы Еврокомиссию возглавил немец. И хотя во Франции движение Макрона заняло лишь вторую позицию, в самом парламенте он объединился с фракцией либералов, которые в полтора раза увеличили свое присутствие и у которых есть свой кандидат на этот пост. Макрон обсудил ситуацию и Меркель и с испанским премьером, встретился с Вышеградской четверкой (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), где за бокалом красного обсудили, что делать, и кто виноват."Ультраправые усиливаются за счет страха и лжи, и с помощью иностранных держав, которые хотят разрушить европейский проект", — отметил Макрон.По сути сейчас претендентов на пост главы Еврокомиссии трое — это немец Манфред Вебер от народников, от социал-демократов голландец Франс Тиммерманс и от либералов — Маргрет Вестагер (Дания). Ее козырь — не только хороший результат на выборах, но и тот факт, что она женщина. Вдобавок будучи на посту еврокомиссара по конкуренции, она прославилась выписыванием многомиллионных штрафов американским компаниям — Apple, Microsoft и Google.Но есть и теневой кандидат — переговорщик по Brexit Мишель Барнье (Франция).Было удивительно видеть в Брюсселе бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которому выборы дали вторую политическую "молодость".Этот саммит станет последним для британского премьера Терезы Мей. Сегодня она вновь попыталась поговорить с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером."Великобритания все еще член Евросоюза, а я все еще премьер-министр. Так что приехала я не просто так. Я всегда боролась за свою страну в Брюсселе", — заявила она."У меня будет короткая встреча с Терезой Мэй. Я буду предельно честен – переговоров не будет", — отметил Юнкер.Не было здесь австрийского канцлера Себастьяна Курса. Его правительство отправили в отставку из-за видео, где вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал с якобы племянницей российского олигарха финансовую поддержку партии на парламентских выборах.Оказалось, что видео постановочное, за россиянку себя выдавала боснийская студентка, хорошо владеющая русским, ее специально выбирали на кастинге, руководствуясь вкусами Штрахе, и она получила за съемку 7 тысяч евро.Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung. Все это была тщательно спланированная операция против Партии свободы, стоимостью около 400 тысяч евро. Авторы предлагали потом эту видеозапись за полтора миллиона евро австрийским политикам, но желающих не нашлось, в итоге ее продали всего за 600 тысяч некой немецкой фирме, которая передала это германским изданиям Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.И хотя спецслужбы были в курсе того, что такая запись имеется, они не смогли вовремя ее заполучить. Теперь прокуратура начала расследования и ищет авторов подделки. Но австрийское правительство уже развалилось.