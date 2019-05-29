Установлено, что злоумышленник, обнаружил ключи в замке двери автомобиля и решил проехать на нем...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В полицию с заявлением об угоне автомобиля «Фольксваген Поло» обратился 37-летний мужчина, работающий водителем такси. Он рассказал, что припарковал иномарку стоимостью более 700 тысяч рублей во дворе одного из домов на Пятницкой улице, а через некоторое время обнаружил его пропажу.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Павелецкой площади задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник, обнаружил ключи в замке двери автомобиля и решил проехать на нем. Автомобиль изъят и возвращен владельцу.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60