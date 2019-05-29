В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса. Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает, что уже по внешнему виду школьницы было понятно, что ей нездоровится.

В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса. Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики сообщает, что уже по внешнему виду школьницы было понятно, что ей нездоровится.Ученица средней общеобразовательной школы №27 города Чебоксары являлась инвалидом с детства. Дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена, заметив признаки недомогания у девушки, порекомендовали ей самой и ее родителям отказаться от участия в экзамене, но выпускница приняла решение сдавать его.Школьница писала экзаменационную работу в течение часа, потом она попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре девушке стало плохо. Ей была оказана оперативная медицинская помощь, проведены реанимационные мероприятия, но спасти жизнь ученице выпускного класса не удалось.Министерство здравоохранения Чувашской Республики сообщает, что девушка, по предварительным данным, страдала врожденным пороком сердца. В настоящее время проводится расследование несчастного случая.