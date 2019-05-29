В Екатеринбурге на продажу выставлены сразу две квартиры, отвечающие принципу дорого-богато. Одна – в викторианском стиле, другая – с креслом в виде кареты.

Викторианская квартира-дворец продается за 19 миллионов рублей. Двухкомнатная квартира отделана по авторскому дизайну из премиальных материалов, говорится в сообщении о продаже. Площадь жилья – 90 квадратных метров.Фото: ї e1.ruВторая квартира с авторским "королевским" дизайном стоит дешевле – 11,8 миллиона рублей. Самое необычное в ней – золотое кресло, напоминающее либо карету, либо трон, пишет "Екатеринбург онлайн".Фото: ї e1.ru