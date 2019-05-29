Скелет нашли в канаве рядом с кольцевой дорогой участники Майской велопрогулки. Следственный комитет устанавливает личность погибшего и причину его смерти.

На скелет в канаве рядом с кольцевой дорогой наткнулись участники "Майской велопрогулки" и сразу сообщили в полицию."Вероятнее всего, что это был садовник, грибник, лесник. Просто переходил проезжую часть в неположенном месте и пострадал", — поделился своими мыслями Александр, нашедший труп.Эксперты, однако, не нашли видимых повреждений на скелетированных останках, и по этой причине говорить о смерти в результате ДТП преждевременно. На теле отсутствует кисть, однако специалисты полагают, что она могла быть отгрызена диким или бродячим животным.В настоящее время сотрудники Следственного отдела по Чкаловскому району устанавливают личность погибшего и причину его смерти.