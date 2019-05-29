Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Он прилетел в киевский аэропорт Борисполь и заявил, что украинский народ любит его и скучает по нему. 28 мая Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, которого он был лишен в июле 2017 года.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Он прилетел в киевский аэропорт "Борисполь" и заявил, что украинский народ любит его и скучает по нему.28 мая Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, которого он был лишен в июле 2017 года. Экс-президент Грузии сразу заявил, что возвращается на Украину. В свою очередь в погранслужбе отметили, что оснований для недопуска Михаила Саакашвили больше нет.Бывшего губернатора Одесской области в киевском аэропорту встречали политические лидеры, бывшие депутаты, журналисты. "Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране​​​", — рассказал журналисту телекомпании "Рустави 2" свои впечатления о приезде Михаил Саакашвили. По словам политика, девушка-пограничник сказала, что по нему соскучились.Всенародную украинскую любовь и тоску по нему Саакашвили объясняет тем, что 12 лет провел на Украине. Также он заявил о том, что не намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах, поскольку "не ищет никаких позиций на Украине".В своем обращении к встречающим в аэропорту бывший президент Грузии отметил, что вернулся не для того, чтобы кому-то мстить, кого-то наказывать и разрушать, а, наоборот, чтобы строить.Адвокат политика руслан Чернолуцкий рассказал, что Саакашвили намерен в ближайшие дни получить паспорт гражданина Украины, сообщает РИА Новости. При этом отмечается, что получить паспорт хотят не новый, а именно тот, который был незаконно изъят при задержании.Грузию экс-президент покинул в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел. По некоторым из них он был осужден заочно на тюремные сроки. В 2015 году Саакашвили пришел в украинскую политику — Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Губернаторство продлилось чуть более года — уже в ноябре 2016 Саакашвили был уволен в связи с тем, что не выполнил обещания по развитию региона и значительно ухудшил экономические показатели.