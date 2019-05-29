Из ситуационной комнаты в администрации президента Украины исчезли компьютеры и серверы. Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Из ситуационной комнаты в администрации президента Украины исчезли компьютеры и серверы. Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.Серверы также были вывезены, констатировал назначенный Владимиром Зеленским Данилюк. В помещении остались только герб и президентский штандарт. Во время совещаний в ситуационной комнате часто использовалась информация с секретных источников, которая попадала в комнату по защищенным каналам связи на исчезнувшие компьютеры, со ссылкой на украинского чиновника сообщает "Интерфакс"."Все было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине", — заявил на снятом в администрации президента Украины видео Александр Данилюк.Секретной информации на серверах и компьютерах не было, заявил в ответ бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. По его словам, вся компьютерная техника была арендована на личные деньги миллиардера Петра Порошенко. А после того, как Порошенко перестал быть президентом Украины, то была возвращена владельцу.Святослав Цеголко отметил, что вся информация в ситуационную комнату поступала только online. Все используемые базы данных всегда оставались на своих местах – в СБУ, Погранслужбе или в налоговой, подчеркнул бывший пресс-секретарь экс-президента.Также, по информации Цеголко, в СНБО на улице Болбочана, где работает секретарем Данилюк, есть свой ситуационный центр со своими секретными серверами. И этот главный ситуационный центр Совета по нацбезопасности и обороне работает в штатном режиме и находится под охраной.Святослав Цеголко добавил, что снятое Данилюком видео не имеет никакого отношения к его новому месту работы – СНБО. Видеосъемка проводилась на Банковой улице в администрации украинского президента.Вопрос о паролях, на исчезнувших компьютерах с доступом ко всем секретным базам данным украинских ведомств, при этом остался без ответа.