Фигурант был задержан полицейскими во время транспортировки похищенного имущества.

В апреле текущего года сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району, находившиеся на маршруте патрулирования, остановили грузовой автомобиль, в кузове которого находились элементы металлических труб. Пояснить их происхождение водитель, 44-летний местный житель, не смог. Для дальнейшего выяснения мужчина был доставлен в отдел полиции.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что металлические трубы, общая длина которых составила 400 метров, являются составными элементами трубопровода, расположенного у неэксплуатируемого здания, принадлежащего одному из местных предприятий.Задержанный сознался в хищении, пояснив, что при помощи инструментов отделил части труб, планируя в дальнейшем использовать их в личном хозяйстве. Во время транспортировки с места кражи фигурант был задержан полицейскими.Сумма ущерба, причиненного незаконными действиями фигуранта, превысила 40 000 рублей.Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.