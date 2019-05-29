Мертвой ее обнаружила старшая сестра

Мертвой ее обнаружила старшая сестраРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту гибели в Лакинске 12-летней девочки.Утром 27 мая школьница была дома со старшей сестрой. Девочка захотела принять ванну. Примерно через полчаса её сестра забеспокоилась, что девочка всё никак не выходи, зашла в ванную комнату и обнаружила ребенка без сознания.Прибывшие на место врачи «скорой помощи» констатировали смерть школьницы.Следователь СК России незамедлительно привлек к осмотру места происшествия специалистов.Выяснилось, что в ванной комнате установили проточный водонагреватель, подключение газа произвели с серьёзными нарушениями правил, газы выводились не в дымоход, а в вентиляционный канал, который имеет обратную тягу.Приоритетная причина гибели девочки - отравление угарным газом.Расследование продолжается. Семья, где воспитывалась школьница, характеризуется положительно и тяжело переживает потерю ребёнка.