Злоумышленники инсценировали хищение автомобиля, после чего обратились в страховую компанию для получения выплаты в размере свыше 13 млн рублей...

«Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело о покушении на мошенничество на сумму свыше 13 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, подготовили поддельные документы на автомобиль Mercedes-Benz, после чего обратились в страховую компанию с целью страхования транспортного средства. Затем злоумышленники инсценировали хищение данного автомобиля и, согласно разработанному плану, обратились в полицию, сообщив о краже, а также в страховую компанию для получения страховой выплаты в размере свыше 13 миллионов рублей. Однако задуманное им осуществить не удалось по независящим от них причинам.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из УВД по СВАО задержали организатора противоправного деяния. Им оказался 46-летний неработающий мужчина. Ранее был задержан его соучастник.Следствием УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кунцевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53