Маленький уютный домик в коттеджном поселке всего за 15 тысяч рублей в месяц – отличное предложение. Правда, площадь домика – всего 10 квадратных метров.

В компактном коттедже есть все необходимое для проживания. В единственной комнате установлена кровать, санузел с душем, шкаф для одежды, микроволновка, электрический чайник, холодильник и плита, пишет Lenta.ru. Владельцы готовы по запросу предоставить телевизор.Дом расположен в деревне Городищи – в 20 минутах от станции метро "Теплый стан".Въезд в поселок под шлагбаум, круглосуточная охрана. Дом сдается на год или меньший срок по договоренности.