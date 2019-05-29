На требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия мужчины не реагировали и вели себя агрессивно...

К находившемуся в служебной автомашине полицейскому-водителю группы (комендантской) по охране объектов ОВД МО МВД России «Щербинский» г. Москвы подошли двое неизвестных мужчин. Один из них нанес несколько ударов руками по стеклу и двери служебного автомобиля, тем самым повредив ее. На требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия мужчины не реагировали, вели себя агрессивно. Далее один из них толкнул полицейского, в результате чего тот упал.Следователем СО по ТиНАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве