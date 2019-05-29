Губернатор Томской области Сергей Жвачкин запретил главам муниципалитетов уходить в отпуск в начале июня. Это закреплено в соответствующем распоряжении главы региона, сообщает пресс-служба администрации.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин запретил главам муниципалитетов уходить в отпуск в начале июня. Это закреплено в соответствующем распоряжении главы региона, сообщает пресс-служба администрации.Как информирует ГТРК "Томск", главная причина — переход телевещания с аналогового на цифровой формат, который состоится 3 июня. Губернатор подчеркнул, что всю следующую неделю чиновники должны находиться на рабочих местах и обеспечивать оперативное реагирование на любые обращения жителей по поводу телевещания. "Наша задача — чтобы все без исключения жители городов и районов были проинформированы, какое оборудование необходимо для приема цифрового сигнала", — заключил Сергей Жвачкин.Напомним, Томская область начала готовиться к переходу на цифровое вещание еще в прошлом году. В городах и селах была проведена разъяснительная работа. Нуждающимся региональные власти помогли в приобретении приставок для приема цифрового сигнала. Областной бюджет выделил на эти цели 30 миллионов рублей.