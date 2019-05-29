Расследовать ее смерть взялись лишь через год

Расследовать ее смерть взялись лишь через годРегиональный СледКом несколько раз отказывал в возбуждении этого уголовного дела.По информации прокуратуры, 5 июля 2018 года в одной из квартир 5-этажного дома в Радужном обнаружили труп женщины с многочисленными телесными повреждениями. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.Только после вмешательства прокуратуры области было возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Подозреваемого задержали и заключили под стражу на 2 месяца.