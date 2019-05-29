По словам потерпевшей, в подъезде дома неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку, в которой находились личные вещи, документы и продукты питания...

«Оперативники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Лианозово задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже в отношении пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о нападении на пожилую женщину в одном из подъездов дома на Новгородской улице. К прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции обратилась 75-летняя местная жительница. Она рассказала, что в подъезде дома неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сумку, в которой находились личные вещи, документы и продукты питания. От рывка пожилая женщина упала и ударилась лицом, а злоумышленник с похищенным скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая нарядом скорой помощи была доставлена в ближайшее медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 31-летнего жителя столицы.Следствием ОМВД России по району Лианозово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по СВАО обращаются к гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с убедительной просьбой звонить по телефонам: 8-499-908-98-00, 8-499-908-98-03 (д/ч ОМВД России по району Лианозово), 8-495-616-06-01 (д/ч УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29