Накануне ночью в Санкт-Петербурге на мужчину произошло нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Накануне ночью в Санкт-Петербурге на мужчину произошло нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в городе Волхове в ночь на 28 мая. Возле одного из домов по Молодежной улице около трех ночи увезли на госпитализацию 32-летнего мужчину в тяжелом состоянии.
Около часа ночи на пострадавшего напал 25-летний молодой человек. Он сильно избил мужчину бейсбольной битой.
Нападавший скрылся с места преступления, но вскоре его удалось поймать. Парня задержали и доставили в ближайшее отделение полиции, сообщает .
На данный момент ведется следствие. Причины конфликта до сих пор не установлены. Тем не менее, на молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений).
Напомним, в декабре прошлого года в Удмуртии целая семья напала на сотрудников полиции при исполнении. Глава ячейки общества тоже прибегнул к использованию бейсбольной биты, как ранее писали .