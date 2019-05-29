Накануне финального матча футбольной Лиги Европы, который пройдет в Баку и в котором сыграют два лондонских клуба – Арсенал и Челси, - в столицу Азербайджана прибыли фанаты двух команд. И они уже успели подраться друг с другом.

Накануне финального матча футбольной Лиги Европы, который пройдет в Баку и в котором сыграют два лондонских клуба – "Арсенал" и "Челси", — в столицу Азербайджана прибыли фанаты двух команд. И они уже успели подраться друг с другом.Стоит напомнить, что до кавказской республики добрались только самые преданные ультрас двух команд из английской премьер-лиги. Пресса сообщала, что "Арсенал" и "Челси" вернул организаторам примерно половину (около 6 тысяч) билетов из квоты клубов-участников на финал.И вот улицы ночного Баку накануне решающей игры были "освящены" драками англичан, в ходе которых, как сообщает издание "Спорт-экспресс", пострадали не только сами британцы, но и жители города, и даже один россиянин. Нашему 41-летнему соотечественнику Зауру Мамедову нанесли резаную рану лица, а англичанин Андерсон Челс, который болеет за "Челси", был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.