Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по «обналичиванию» денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 9 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Оперативниками установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по «обналичиванию» денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций, извлекая доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств.СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В рамках предварительного расследования сотрудниками полиции при участии Росгвардии по местам жительства задержанных и в их офисах проведено 12 обысков. Изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты и другие предметы и документы.В настоящее время четверым злоумышленникам в возрасте от 32 до 60 лет предъявлено обвинение, двоим из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73