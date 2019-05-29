В санкт-петербургском Зените упразднена должность президента клуба. Занимавший эту должность Александр Медведев стал генеральным директором клуба.

В санкт-петербургском "Зените" упразднена должность президента клуба. Занимавший эту должность Александр Медведев стал генеральным директором клуба.Александр Медведев остался руководителем клуба с прежними полномочиями, однако его должность будет называться иначе. Как сообщает РИА Новости, это связано с юридическими моментами.В феврале 2019 года Александр Медведев заменил Сергея Фурсенко на посту президента. С 2008 по 2014 один из руководителей Газпрома был президентом КХЛ.