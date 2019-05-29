Клуб Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз заинтересовался видео, появившимся в одной из сосцетей, с участием форварда столичных Евгения Кузнецова, на котором хоккеист заснят рядом с подозрительным белым порошком. Обладатели Кубка Стэнли-2018 начали внутреннюю проверку.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" заинтересовался видео, появившимся в одной из сосцетей, с участием форварда "столичных" Евгения Кузнецова, на котором хоккеист заснят рядом с подозрительным белым порошком. Обладатели Кубка Стэнли-2018 начали внутреннюю проверку."На данный момент мы занимаемся сбором фактов по этому делу, поэтому пока никакой конкретики у нас нет", – заявили в пресс-службе "Кэпиталз", которую цитирует Washington Post.Ранее Евгений Кузнецов прокомментировал появление видео, заявив, что оно сделано летом 2018 года в Вегасе после победы в Кубке Стэнли. По словам российского хоккеиста, он заглянул в номер гостиницы, где находились его знакомые, однако быстро покинул помещение, увидев там подозрительные вещества.Напомним, что Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе "Вашингтона". На прошедшем в Словакии чемпионате мира россиянин завоевал бронзовые медали.