Сергей Доренко не доверял врачам и опасался визитов к
медикам. Вдова журналиста Юлия решила ответить на вопрос, почему ее супруг не воспринимал
всерьез смертельную болезнь.
Сергей Доренко не доверял врачам и опасался визитов к
медикам. Вдова журналиста Юлия решила ответить на вопрос, почему ее супруг не воспринимал
всерьез смертельную болезнь.
не любил ходить по больницам. Главред радио
"Говорит Москва" предпочитал заниматься самолечением. Супруге иногда
все же удавалось отправить его к врачам. Во время одного из таких редких
визитов журналист и узнал, что страдает от аневризмы. Доренко считал, что
болезнь появилась в результате его занятий дайвингом.
Медики рекомендовали Сергею Доренко поменять образ жизни.
Однако, по словам Юлии, отказ от алкоголя и езды на мотоцикле, диеты - все это для журналиста было хуже смерти. В
итоге он сам стал искать способы укрепления здоровья.
"Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры об
этом. Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: "Не
ходи к ним, они тебя залечат", – пишет вдова Сергея Доренко в Instagram.
Известный журналист погиб 9 мая. разбился на
мотоцикле – у него случился разрыв аорты. Похороны пришлось перенести – так как
дочери Сергея от первого брака подозревали вторую жену в отравлении отца,
напоминает Teleprogramma.pro.
Юлия признается: ей до сих пор кажется, что
жив. Она представляет, что муж однажды просто войдет в дом, а она ему расскажет,
сколько шуму тот наделал своим долгим отсутствием.