Сергей Доренко не доверял врачам и опасался визитов к медикам. Вдова журналиста Юлия решила ответить на вопрос, почему ее супруг не воспринимал всерьез смертельную болезнь.

Сергей Доренко не доверял врачам и опасался визитов кмедикам. Вдова журналиста Юлия решила ответить на вопрос, почему ее супруг не воспринималвсерьез смертельную болезнь.не любил ходить по больницам. Главред радио"Говорит Москва" предпочитал заниматься самолечением. Супруге иногдавсе же удавалось отправить его к врачам. Во время одного из таких редкихвизитов журналист и узнал, что страдает от аневризмы. Доренко считал, чтоболезнь появилась в результате его занятий дайвингом.Медики рекомендовали Сергею Доренко поменять образ жизни.Однако, по словам Юлии, отказ от алкоголя и езды на мотоцикле, диеты - все это для журналиста было хуже смерти. Витоге он сам стал искать способы укрепления здоровья."Врачам он не доверял. У нас были бесконечные споры обэтом. Я его записывала на прием, Сергей отменял визит. Говорил мне: "Неходи к ним, они тебя залечат", – пишет вдова Сергея Доренко в Instagram.Известный журналист погиб 9 мая. разбился намотоцикле – у него случился разрыв аорты. Похороны пришлось перенести – так какдочери Сергея от первого брака подозревали вторую жену в отравлении отца,напоминает Teleprogramma.pro.Юлия признается: ей до сих пор кажется, чтожив. Она представляет, что муж однажды просто войдет в дом, а она ему расскажет,сколько шуму тот наделал своим долгим отсутствием.