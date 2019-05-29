Максим Виторган прокомментировал фотографию новорожденного малыша. Популярный актер не сдержал эмоций.

Максим Виторган прокомментировал фотографию новорожденного малыша. Популярный актер не сдержал эмоций.Радостное событие случилось в семье некогда популярной российской актрисы Анастасии Цветаевой. Сейчас она замужем и живет в Израиле с сыном-подростком Кузьмой от предыдущих отношений и с дочкой-школьницей Эстер. И вот теперь у Анастасии родился третий ребенок. Фотографией из палаты счастливая Цветаева поделилась с подписчиками своего аккаунта в социальной сети Instagram."У нас родился сын! Чувствуем себя прекрасно! Я счастлива! Все подробности позже", – коротко оповестила общественность Анастасия Цветаева. На снимке актриса представлена сидящей в больничной постели и держащей у груди новорожденного. Трогательный кадр не оставил равнодушными никого из подписчиков, в том числе и отечественных знаменитостей.Так, телеведущая Анфиса Чехова написала: "Ура! Поздравляю!!! Когда только успела? Только что ведь в директе переписывались. Или ты между схватками писала?☺Какая ты красивая после родов. А в фильмах всех такими страшными показывают🤦🏻♀". Куда менее словоохотливой оказалась ее коллега . "Настен!!! Ура ! Поздравляю моя дорогая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась телеведущая.Еще меньше слов написал популярный актер , однако он оказался весьма эмоциональным. "Йохууу!!!" – отреагировал артист. "Моя ж ты рааааааадость!!!!!!!!!!" – высказалась его коллега Светлана Иванова. Также к поздравлениям присоединились актриса Екатерина Вуличенко, певицы Наталья Подольская и Юлия Ковальчук, артистки Дарья Мороз и Елизавета Боярская, Юлия Меньшова и Оксана Акиньшина и многие другие.