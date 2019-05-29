В областной столице пройдет очередная экологическая акция

В областной столице пройдет очередная экологическая акцияВ это воскресенье, 2-го июня, с 12:00 до 14:00 во Владимире состоится очередная экологическая акция, которую при поддержке администрации областной столицы проводит столичная некоммерческая организация «Городские экоконтейнеры».Акция поможет популяризировать раздельный сбор отходов, сформировать культуру обращения с мусором.В ходе акции организаторы примут вторичное сырье у жителей Владимира для последующей переработки, а также крупную бытовую и оргтехнику (независимо от её размера).На площадке возле кинотеатра «Киномакс» разместят контейнеры для приёма различных типов отходов (стекло, пластик, бумага, батарейки и многое другое).Бесплатный вывоз вышедшей из строя крупногабаритной техники (например, стиральных машин или холодильников) будет осуществлять по заявкам. Организаторы акции сообщают: для этого на номер 8-926-758-82-12 нужно написать сообщение, указав имя, адрес, объём и вид техники (например «Иван, Лакина, 17, один холодильник»).Владимирцев приглашают принять участие в этой акции.