Дно водоемов очистили от водных растений, коряг, камней, стекла и другого мусора

Дно водоемов очистили от водных растений, коряг, камней, стекла и другого мусораВо Владимире 1-го июня официально откроют купальный сезон. На водоёмах Семязино, Содышка, Глубокое и река Клязьма до конца лета организуют работу пляжей со спасательными постами, а также необходимой для отдыха инфраструктурой: кабинки для переодевания, скамейки, песочницы и туалеты. Также оборудуют места для занятий спортом и установки торговых павильонов, где все отдыхающие смогут купить прохладительные напитки.Дно водоемов очистили от водных растений, коряг, камней, стекла и другого мусора.В мэрии напоминают: распитие спиртных напитков на пляжах категорически запрещено.Кроме того, определены участки водных объектов на территории Владимира, запрещенные для купания: на реке Клязьме - вблизи водозаборов в районах ТЭЦ, микрорайон Оргтруд, плотины на Содышке.В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно сообщите по телефону - «112».