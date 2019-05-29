Выступление прапорщика полиции Сергея Данилова впечатлило жюри и гостей фестиваля.

В городе Санкт - Петербурге прошла XXVIII Всероссийская благотворительная акция МВД России «Милосердие белых ночей», посвящённая памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. В рамках акции традиционно проводится фестиваль «Милосердие белых ночей», в ходе которого сотрудники МВД со всей России своим творчеством, искренним и по-настоящему народным, напоминают о безвременно ушедших товарищах, отдавая дань их памяти.В этом году победителем фестиваля «Милосердие белых ночей» в номинации «Сольное пение (мужской вокал)» стал полицейский ОБ ППСп УМВД России по городу Владимиру, прапорщик полиции Сергей Данилов.У каждого, кто отдал жизнь, исполняя свой служебный долг, остались близкие люди, которые с особой болью вспоминают родного, дорогого для себя человека, героя, до конца стоявшего на страже закона, правопорядка, покоя и безопасности граждан. И для каждого члена семьи погибшего сотрудника особенно важно и ценно внимание его товарищей.Выразительное исполнение Сергеем Даниловым лиричных композиций нашло отклик в сердцах всех присутствующих в зрительном зале и покорило членов конкурсной комиссии, в состав которой вошли народный артист России Дмитрий Харатьян, заслуженные артисты России Евгений Дятлов, Дмитрий Дюжев, Николай Поздеев, музыкант Родион Газманов.На торжественной церемонии закрытия полицейскому из Владимирской области были вручены заслуженные награды.