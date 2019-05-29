Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета. Радикалы выломали входные двери.

Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета. Радикалы выломали входные двери.Как передает телеканал "Россия 24", это участники акции, которые накануне встали палаточным лагерем и требуют отставки мэра Андрея Садового.В горсовете сообщили, что во время нападения были избиты двое сотрудников. Одному из них потребовалась медицинская помощь.В горсовете рассказали, что нападавшие облили его работников неизвестным веществом, вероятно, краской. В результате несколько человек получили ожоги глаз.Сейчас на ЧП месте работает полиция, в здании находятся следователи и оперативники Галицкого района.Попытки провести с протестующими переговоры ни к чему не привели. Часть ворвавшихся в здание людей уже вернулась в палаточный городок.