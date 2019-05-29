Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета. Радикалы выломали входные двери.
Во Львове толпа протестующих ворвалась в здание городского совета. Радикалы выломали входные двери.
Как передает телеканал "Россия 24", это участники акции, которые накануне встали палаточным лагерем и требуют отставки мэра Андрея Садового.
В горсовете сообщили, что во время нападения были избиты двое сотрудников. Одному из них потребовалась медицинская помощь.
В горсовете рассказали, что нападавшие облили его работников неизвестным веществом, вероятно, краской. В результате несколько человек получили ожоги глаз.
Сейчас на ЧП месте работает полиция, в здании находятся следователи и оперативники Галицкого района.
Попытки провести с протестующими переговоры ни к чему не привели. Часть ворвавшихся в здание людей уже вернулась в палаточный городок.