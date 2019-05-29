В областной столице будет проходить Крестный ход

В областной столице будет проходить Крестный ходВо Владимире проведут Крестный ход в честь Боголюбской иконы Божьей Матери. В связи с этим в областной столице два дня подряд будут ограничивать движение всех видов транспорта:2 июня с 20:00 до 22:00 нельзя будет проехать по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до федеральной трассе М-7 «Волга». Объехать советуют по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова и Егорова, трассе М-7;3 июня с 10:45 до 11:00 ограничат движение по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Объехать советуют по Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, Луначарского и Усти-на-Лабе.