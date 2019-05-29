Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту смерти новорождённого ребёнка. Сообщение о смерти малышки поступило в полицию днём 27 мая.Со слов родителей, после кормления новорождённую положили в детскую кроватку, мама ушла в другую комнату, а отец – в ванную. Через несколько минут женщина обнаружила дочь без признаков жизни. Врачи «скорой помощи» провели реанимационные мероприятия, которые не помогли девочки.При осмотре места происшествия выяснилось, что семья живёт в квартире в условиях антисанитарии, в помещениях грязь и сильный едкий запах, исходящий от обстановки и более 10 кошек.Помимо этого, владимирцы воспитывают 3-летнего сына, которого передали в детское учреждение под опеку государства.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.