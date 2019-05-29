При осмотре квартиры подозреваемого оперативники изъяли наркотическое средство «гашиш».

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру при проведении совместных оперативных мероприятий с региональным УФСБ задержан 21-летний местный житель. Молодой человек подозревается в причастности к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков.В ходе осмотра квартиры подозреваемого оперативники обнаружили прессованные куски массы растительного происхождения.Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятым является наркотическое средство «гашиш», общей массой 67 граммов.В отношении задержанного Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело пор признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).Правоохранители устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ и проводят проверку на его причастность к иным фактам незаконного оборота наркотиков.