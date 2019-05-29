При осмотре квартиры подозреваемого оперативники изъяли наркотическое средство «гашиш».
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру при проведении совместных оперативных мероприятий с региональным УФСБ задержан 21-летний местный житель. Молодой человек подозревается в причастности к незаконной деятельности, связанной с оборотом наркотиков.
В ходе осмотра квартиры подозреваемого оперативники обнаружили прессованные куски массы растительного происхождения.
Результаты проведенного исследования подтвердили, что изъятым является наркотическое средство «гашиш», общей массой 67 граммов.
В отношении задержанного Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело пор признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).
Правоохранители устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ и проводят проверку на его причастность к иным фактам незаконного оборота наркотиков.