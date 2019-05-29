ФАС выявила нарушения при проведении торгов

ФАС выявила нарушения при проведении торговРегиональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) во Владимирской области приступят к работе не с 1 ноября, а с 1 декабря 2019 года. ФАС выявила нарушения при проведении торгов. Об этом рассказал директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Руслан Баринов.Конкурс по выбору регионального оператора объявили 29 марта, однако торги пришлось приостановить из-за того, что участники подали жалобы в ФАС.20 мая служба рассмотрела обращения и выявила нарушения. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды рекомендовали объявить новый конкурс.Руслан Баринов отметил, что, из-за того, что торги приостановили примерно на месяц, уточненная программа предполагает, что регоператоры приступят к работе до 1 декабря.