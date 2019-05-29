На реализацию мероприятий направят более 45 миллионов рублей

На реализацию мероприятий направят более 45 миллионов рублейВ рамках нацпроекта «Экология» Владимирская область изыскала средства на масштабные природоохранные мероприятия.Директор департамента природопользования Руслан Баринов провёл брифинг, на котором рассказал о планируемых работах.«В этом году планируем завершить восстановление и экологическую реабилитацию реки Серая в Александрове, а в 2019-2021 годах провести расчистку реки Унжа в Меленках. На реализацию мероприятий направят более 45 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов»,— сказал Руслан Баринов.К Унже уже подводят технические дороги, создали карту намыва грунта. По реке Серой до 10-го июня планируют определить компанию, которая будет заниматься очисткой.Состояние рек во Владимирской области неоднократно вызывало беспокойство общественников и жителей населённых пунктов на побережье. В руслах рек накапливается мусор, поваленные деревья, отходы от строительства.