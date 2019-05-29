На реализацию мероприятий направят более 45 миллионов рублей
На реализацию мероприятий направят более 45 миллионов рублей
В рамках нацпроекта «Экология» Владимирская область изыскала средства на масштабные природоохранные мероприятия.
Директор департамента природопользования Руслан Баринов провёл брифинг, на котором рассказал о планируемых работах.
«В этом году планируем завершить восстановление и экологическую реабилитацию реки Серая в Александрове, а в 2019-2021 годах провести расчистку реки Унжа в Меленках. На реализацию мероприятий направят более 45 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов»,— сказал Руслан Баринов.
К Унже уже подводят технические дороги, создали карту намыва грунта. По реке Серой до 10-го июня планируют определить компанию, которая будет заниматься очисткой.
Состояние рек во Владимирской области неоднократно вызывало беспокойство общественников и жителей населённых пунктов на побережье. В руслах рек накапливается мусор, поваленные деревья, отходы от строительства.