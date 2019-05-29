Мужчина, находившийся за рулем инкассаторского фургона, протаранил несколько припаркованных автомобилей и скрылся с места аварии, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

В Сети опубликованы кадры аварии с участием инкассаторского автомобиля. События, попавшие в объектив камеры наблюдения, разворачивались вечером в минувшую субботу, 25 мая, в Сергиевом Посаде.На записи видно, как водитель инкассаторского фургона не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили, после чего предпочел покинуть место ДТП.Как сообщают очевидцы, через некоторое время авто виновника инцидента оказалось в кювете, а сам он был задержан полицейскими. По предварительным данным, водитель находился в состоянии опьянения.