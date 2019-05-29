Дима Билан признался в любви к Москве. Выздоравливающий после серьезной травмы певец решился сесть на велосипед.

Дима Билан признался в любви к Москве. Выздоравливающийпосле серьезной травмы певец решился сесть на велосипед.чувствует себя хорошо. Певец благодарен поклонникамза то, что они интересуются его состоянием после серьезной травмы. Как сообщилартист, последнее обследование показало, что процесс идет нормально, костьсрастается."Нормально, слава богу. Сегодня делал снимок, всесрастается, все хорошо. Спасибо, что писали и переживали", – ответил ДимаБилан на вопросы фанатов.Еще в начале мая ходил с тростью. Он продолжаетнаблюдаться у врачей, но уже передвигается без палочки. Хотя трость он невыбросил. Как выяснилось, у певца их целая коллекция – включая ту, которую емувыдали в больнице, пишет WomanHit."Трость мне оставили – у меня их целая коллекция теперьдома! Думаю, это будет моим предметом гардероба", – шутит артист.сломал ногу несколько месяцев назад. Певцупришлось делать операцию, после которой пройти курс реабилитации. Но здоровьеидет на поправку: недавно артист рискнул сесть на велосипед. Он признался, чтопросто рвется на набережные в эту теплую погоду. Москва очень красивая и Биланобожает этот город.