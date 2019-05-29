Денежные выплаты получили все признанные пострадавшими от апрельских пожаров забайкальцы, включая граждан из дополнительных списков. Недостающие средства были выделены из Резервного фонда края.

Денежные выплаты получили все признанные пострадавшими от апрельских пожаров забайкальцы, включая граждан из дополнительных списков. Недостающие средства были выделены из Резервного фонда края по личному распоряжению врио губернатора Александра Осипова.Как напоминает ГТРК "Чита", в общей сложности пострадавшими от чрезвычайной ситуации признаны 828 жителей края. Для них в учреждениях Минтруда сохраняется ещё порядка 3 тысяч единиц гуманитарной помощи. Ее при первой необходимости волонтеры готовы доставить нуждающимся.