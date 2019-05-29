Вторжение косовского спецназа в сербские поселения на севере края, стрельба и аресты местных жителей, захват и избиение российского дипломата — вопиющим актом сегодняшнюю провокацию назвали в нашем МИДе. Миссия НАТО в Косове ничего криминального не заметила. Сообщения, поступающие в данные минуты, говорят о том, что ситуация накаляется.

Вторжение косовского спецназа в сербские поселения на севере края, стрельба и аресты местных жителей, захват и избиение российского дипломата — "вопиющим актом" сегодняшнюю провокацию назвали в нашем МИДе. Миссия НАТО в Косове ничего криминального не заметила. Реакции Вашингтона нет. Действия силовиков, подконтрольных Приштине, фактически нарушили все договоренности с Белградом. Президент Сербии в ответ привел армию в полную боеготовность. Сообщения, поступающие в данные минуты, говорят о том, что ситуация накаляется.В сопровождении сотрудников полиции в скорую помощь сажают сотрудника миссии ООН в Косове. Это гражданин России Михаил Краснощеков, работающий в регионе уже 20 лет. Дипломатический иммунитет для спецназа непризнанной республики ничего не значит. Миротворца под арестом помещают в больницу, у него зафиксированы тяжелая травма головы и лица, а также побои.Сирены звучат над городом Косовска-Митровица. Люди возводят баррикады, пытаясь остановить военную технику. Сюда и отправились сотрудники гражданской администрации ООН, но оказались в меньшинстве. 73 бронемашины и десяток вооруженных отрядов в 6 утра одновременно входят на территорию четырех сербских анклавов на северном берегу реки Ибар. Одну из сербских общин берут буквально штурмом. Косовский спецназ применяет силу, слезоточивый газ и шумовые гранаты против мирных жителей."Все началось в 6 утра. Они начали врываться в дома, хватали людей и избивали. Потом добрались до кафе, где люди пили кофе и там всех тоже избили", — рассказал местный житель."Сегодня утром я как верховный главнокомандующий отдал приказ о полной боевой готовности. Наша армия, если дойдет до серьезной угрозы безопасности и жизни людей, защитит наш народ. Мы будем бороться за сохранение мира и стабильности, но и будем полностью готовы в самые короткие строки защитить сербов", — прокомментировал президент Сербии Александр Вучич.Действия спецназа — прямое нарушение договоренностей между Белградом и Приштиной от 2012 года. Полицейские силы непризнанной республики не имеют права даже находиться на северных территориях с оружием."Больше 10 бронетранспортеров, больше 100 спецназовцев в полном военном обмундировании, с автоматами — они стреляли над головой обычных сербских жителей, которых встречали по дороге. Это очень тяжелая ситуация, которая, с большой степенью вероятности, может стать еще хуже", — рассказал заместитель директора Канцелярии по вопросам Косова и Метохии Душан Козарев."Нападанеие так называемых полицейских на Краснощекова, являющегося сотрудником ООН и обладающего дипломатическим иммунитетом, это грубейшая провокация и очередное проявление неуважения к нормам международного права и цивилизованного общения", — прокомментировал ситуацию Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Сербии Александр Чепурин.Президент непризнанной республики Хашим Тачи, бывший полевой командир, которого подозревают чуть ли не в торговле органами, заявил, что спецоперация в сербских анклавах — всего лишь борьба с коррупцией:— Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей: албанцы, сербы, боснийцы и один гражданин России, который, используя дипломатический статус, пытался помешать полиции.Помешать вооруженной полиции была прямая обязанность миротворца ООН. Ведь борьба с преступностью почему-то ведется только в районах, где живут сербы и в нарушение всех международных соглашений.Силы KFOR под руководством НАТО, которые вроде как обеспечивают стабильность в регионе, косовский спецназ не остановили. наоборот, натовцы призвали жителей не боятся таких операций.Во время операции пострадали 3 человека, задержаны 23, все жители сербских анклавов. Известно, что гражданин России Михаил Краснощеков отпущен из-под ареста, но продолжает находиться в отделении интенсивной терапии. Если власти непризнанной республики не уважают даже дипломатический статус миротворца, то что говорить о правах соседей, от которых они пытаются избавиться в очередной раз.