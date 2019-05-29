Нил Ушаков — лидер социал-демократической партии Согласие, которая представляет интересы русскоязычных жителей Латвии, после избрания в Европарламент покидает пост мэра Риги. В своем Фейсбуке он написал: Всем спасибо! и опубликовал последнее селфи в кресле градоначальника латвийской столицы.

Нил Ушаков — лидер социал-демократической партии "Согласие", которая представляет интересы русскоязычных жителей Латвии, после избрания в Европарламент покидает пост мэра Риги.В своем "Фейсбуке" он написал: "Всем спасибо!" и опубликовал последнее селфи в кресле градоначальника латвийской столицы.Он написал, что уходит с должности, на которой, "благодаря поддержке рижан и команды, проработал 10 лет".Ушаков также поблагодарил всю свою команду и рижан "за вновь оказанную поддержку работать дальше, защищая ценности и идеалы "Согласия" и интересы нашей страны, теперь на уровне Европы!"Нил Ушаков также сообщил, что его команда уже в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые были начаты еще в 2009 году.Кроме того, он пообещал продолжать доказывать в суде, что его отстранение от должности мэра Риги было противоправным.Латвийские СМИ поясняют, что официальная отставка Ушакова — это юридический шаг, чтобы можно было выбрать нового градоначальника.На данный момент временно исполняет обязанности мэра Риги Олег Буров от партии "Честь служить Риге", передает ТАСС.Правление этой политсилы уже договорилось выдвинуть на этот пост депутата самоуправления Дайниса Турлайса, а "Согласие" обещало эту кандидатуру поддержать.В начале апреля официальный правительственный вестник Латвии опубликовал распоряжение министра охраны окружающей среды Юриса Пуце об отставке мэра Риги. В нем были перечислены нарушения, которые допустил Нил Ушаков, занимая пост мэра Риги.В основном они касаются взаимоотношений города с одним из муниципальных транспортных предприятий. Нил Ушаков в суде обжаловал это распоряжение.