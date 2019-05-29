Украинский эксперт Александр Доний рассказал о том, какие доводы стояли за решением нового президента Украины Владимира Зеленского отменить решение своего предшественника Петра Порошенко и вернуть скандальному политику Михаилу Саакашвили гражданство. Разгадка, по его словам, кроется в несправедливости и незаконности указа о лишении бывшего президента Грузии украинского паспорта.

Украинский эксперт Александр Доний рассказал о том, какие доводы стояли за решением нового президента Украины Владимира Зеленского отменить решение своего предшественника Петра Порошенко и вернуть скандальному политику Михаилу Саакашвили гражданство. Разгадка, по его словам, кроется в несправедливости и незаконности указа о лишении бывшего президента Грузии украинского паспорта."Эта история с гражданством Саакашвили – одна из тех крупиц, которые способствовали абсолютному разгрому Порошенко на выборах. Потому что ушедший президент не ассоциировался с справедливостью", – на страницах украинского издания "Главред" написал политолог Александр Доний.Таким образом, пример с гонениями действующей власти на оппозиционного политика помог Владимиру Зеленскому одержать уверенную победу на выборах. Вдобавок ко всему, за бывшего шоумена голосовали непосредственно сторонники Михаила Саакашвили. И отменой решения Петра Порошенко новый президент Украины заработал себе дополнительных политических очков.Однако существует опасность, что после возвращения на Украину бывший президент Грузии начнет критиковать уже . "Михаил Саакашвили имеет кипучую энергию, и он не будет сидеть на месте. Он может заниматься политикой на месте, в органах власти, как общественный деятель, журналист, ведя общественно-политическую передачу на одном из украинских телеканалов", – уверен Александр Доний."Что касается команды Зеленского, то это вопрос к ним – насколько им нужен Саакашвили в системе власти", – добавил он. Политолог предупредил, что пока все желания сторонников скандального политика видеть его на высокой должности остаются только мечтами.Таким образом, оказался косвенно обязан Михаилу Саакашвили. Однако этот долг он с лихвой вернул, когда вручил ему паспорт Украины. Теперь отношения между политиками зависят только от их решений.