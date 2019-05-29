Россиянин Карен Хачанов не испытал проблем в стартовом поединке Открытого чемпионата Франции по теннису против Седрика-Марселя Штебе из Германии. Российскому теннисисту хватило трех сетов, чтобы одержать победу над соперником со счетом 6:1, 6:1, 6:4.

Россиянин Карен Хачанов не испытал проблем в стартовом поединке Открытого чемпионата Франции по теннису против Седрика-Марселя Штебе из Германии. Российскому теннисисту хватило трех сетов, чтобы одержать победу над соперником со счетом 6:1, 6:1, 6:4.В следующем раунде Хачанов встретится с победителем матча Мэттью Эбден (Австралия) – Грегуар Беррер (Франция).Хачанов остался последним представителем России на турнире. Ранее Roland Garros покинули его соотечественники Даниил Медведев и Алексей Ватутин.