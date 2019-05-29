Начальник штаба сухопутных войск Японии Горо Юаса прокатился на российском танке Т-80У. Делегация военных островного государства сейчас находится с визитом в Кантемировской дивизии, что в Подмосковье.

Начальник штаба сухопутных войск Японии Горо Юаса прокатился на российском танке Т-80У. Делегация военных островного государства сейчас находится с визитом в Кантемировской дивизии, что в Подмосковье, сообщает агентство ТАСС.Т-80У оснащен газотурбинной силовой установкой мощностью 1250 лошадиных сил, поэтому он считается одним из самых подвижных российских танков. При массе свыше 46 тонн, он способен разгоняться до 70 километров в час по шоссе и до 45 километров в час по пересеченной местности.Вооружение танка – 125-миллиметровая пушка, спаренный с ней пулемет Калашникова, и тяжелый зенитный пулемет НСВТ на башне.Стоит отметить, что самый современный танк японских вооруженных сил Type 10 по подвижности похож на Т-80У. Он весит около 44 тонн, оснащен двигателем мощностью 1200 лошадиных сил и также способен разгоняться до 70 километров в час. Правда, российская боевая машина была принята на вооружение в 1985 году, а японская – в 2012 году.